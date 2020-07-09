Антитела к коронавирусу обнаружили у 5,2% из 10 тыс. человек, сдавших тест в лабораториях "Синево"

Лаборатория "Синэво" провела около 10 тыс. исследований на антитела G (lgG), наличие которых говорит о существовании иммунитета к COVID-19. В итоге антитела обнуружили у 5,2% сдавших тест. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает "Интерфакс-Украина".

Самый высокий уровень антител зафиксирован в западном регионе – около 11%. В частности, в Луцке антитела G выявлены у 13% клиентов, Ивано-Франковске - 14%, Черновцах - 14%, Ривном — 13%.

Самый низкий – в южном регионе – 2%. В других регионах уровень иммунитета составляет 3–5%.

Наибольший спрос на выполнение исследований на иммунитет к COVID-19 наблюдался в Киеве. Антитела G были выявлены лишь у 3% киевлян, а в Киевской области – 7%.

По словам директора по развитию "Синэво" Николая Бутенко, результаты первых полтора месяца тестирования в Украине показали, что статистика в стране схожа с ситуацией в мире.

"В среднем уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5%. Это дает основания говорить, что сегодня коллективного иммунитета в стране фактически нет “, – сказал он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что коллективного иммунитета к коронавирусу сейчас нет нигде в мире. По его словам, говорить о коллективном иммунитете без вакцины к коронавирусу – это средневековый подход. "Тогда говорили, что иммунитет будет формироваться за счет того, что выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", – считает он.

В Испании ученые провели исследование, которое поставило под сомнение коллективный иммунитет как одного из способов борьбы с пандемией коронавируса. Его результаты показали что только 5% населения Испании выработало антитела к коронавирусу. В исследовании приняли участие 60 тыс. человек.