У врачей, перенесших коронавирус в Ухане, нет иммунитета от Covid-19, — исследование

Американские и китайские ученые взяли анализы у врачей, которые боролись с коронавирусом в Ухане, и пришли к выводу, что у человека долгосрочные антитела к COVID-19 могут и не вырабатываться. Об этом пишет SCMP .

Исследование опубликовано в базе medRxiv, где публикуются препринты (статьи, которые еще не прошли рецензирование).

К такому выводу ученые из Уханьского и Теххаского университетов пришли, проанализировав ситуацию с антителами у врачей, которые боролись с COVID-19 в Ухане. По словам исследователей, по меньшей мере четверть из 23 тыс. человек могли быть заражены коронавирусом, но только у 4% к апрелю выработались антитела.

"Вряд ли у человека могут вырабатываться долгосрочные антитела к вирусу", – говорят по этому поводу исследователи.

Команда ученых также предполагает, что более чем 10% людей, которые приняли участие в их исследовании в течение месяца могли и вовсе потерять антитела к коронавирусу.

Основываясь на результатах своего исследования, ученые предполагают, что тесты на антитела к коронавирусу не могут быть гарантией того, что человек действительно переболел COVID-19.

"А идея имунных сертификатов, для тех людей, которые переболели COVID-19, – недопустима", – пишет руководитель группы ученых Вон Синьхуа.

А другое исследование, проведенное учеными из Пекина, показало, что избыток антител к коронавирусу может даже привести к летальному исходу. По их словам, такой результат может быть следствием т.н. антителозависимого усиления инфекции.

В то же время, Ву Иньсон, который занимается изучением антител в одном из университетов Гуанчжоу, отмечает, что к результатам исследования его коллег из Уханя следуюет относиться осторожно.

По его словам, большинство тестов на антитела, ради сохранения времени и денег, находят только несколько антител, что может подразумевать недостоверные результаты всего тестирования.

Как ранее сообщал Фокус:

Нидерландские медики, пришли к выводу, что у 3% населения страны уже выработались антитела к коронавирусу. Если данные верны, переболеть COVID-19 могли уже около 510 тыс. человек, что в 30 раз превышает официально подтвержденные случаи инфекции.