Газпром получил первый квартальный убыток с 2015 года

Выручка "Газпрома" от продаж в первом квартале 2020 года по МСФО (международной системе финансовой отчетности), то есть за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин, составила 1,74 трлн руб., говорится в отчете компании. Это на 24% меньше в годовом измерении.

При этом чистая выручка от продажи газа уменьшилась на 34%, что в основном было вызвано снижением средних цен и объемов реализованного газа.

Так на рынках Европы средние цены, выраженные в долларах, снизились на 37%. Объемы продаж газа в натуральном выражении упали на 17%, или на 10,8 млрд куб. м.

Отметим, что уменьшение объемов продаж газа в натуральном выражении на внутреннем рынке на 8% "Газпром" частично компенсировал увеличением средних цен на 1%.

Чистая сумма долга компании увеличилась с начала года на 18%, до 3,74 млрд руб. по состоянию на 31 марта. Сообщается, что рост в основном связан с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара и евро.

Динамика курса акций "Газпрома" за последние 12 месяцев на Московской бирже

Напомним, спрос на газ в Европе падает на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Хранилища газа заполнены значительно больше, чем обычно в это время года. Импорт сжиженного газа (СПГ) приостановлен, несмотря на то, что цены на него сейчас рекордно низкие. "Европа задыхается от газа", – делается вывод в статье, опубликованной Bloomberg.