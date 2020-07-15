В Минске правоохранители задержали более 200 участников протестов

Правоохранительные органы в Минске задержали около 200 участников протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Беларуси.

Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".

По состоянию на утро 15 июля были задержаны более 200 человек. Некоторые из них в итоге были отпущены.

Задерживали журналистов "Еврорадио", портала tut.by, "Радио Свобода", "Нового часа", "Белсата". По информации ассоциации, также задерживался оператор ВВС Энди Смайт. Его также отпустили из милиции примерно через час без составления протокола.

Напомним, белорусский Центринзбирком отказал в регистрации главному оппоненту нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко – Виктору Бабарико.

Причиной своего решения в ЦИК назвали то, что Бабарико якобы руководил преступной группой, которая занималась "отмыванием денег".

18 июня Бабарико задержали как руководителя противоправной деятельности.