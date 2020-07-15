Посольство Украины в Армении облили борщом за поддержку Азербайджана

В столице Армении – Еревание – посольство Украины облили борщом из-за заявления украинского МИД по поводу конфликта Армении и Азербайджана. Об этом сообщает армянское издание Panorama.

Акцию протеста под посольством устроили представители молодежного крыла партии Дашнакцутюн. В руках протестующие держали плакаты с надписями "Позор Украине", "Украина + Азербайджан", "Не будь как Украина".

По словам протестующих, с начала эскалации конфликта многие страны и организации выступили с различными заявлениями, но заявление Украины было "однобоким".

"Они поддерживают Азербайджан. Мы пришли сюда, чтобы сказать, что своим заявлением Украина вбивает клин в отношениях между странами... Мы призываем Украину не вмешиваться в этот конфликт", – говорят протестующие.

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13 июля украинский МИД выступил с заявлением по поводу конфликта на границе Армении и Азербайджана.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах", – говорилось в заявлении.

Сразу же после этого украинского посла в Армении Ивана Кулебу вызвали в армянский МИД, где рассказывали о "нарушениях режима прекращения огня и постоянных нападениях на гражданских со стороны азербайджанских ВС".

Отдельно в МИД Армении заявили, что вся ситуация на границе Армении и Азербайджана была спровоцирована "агрессивными действиями со стороны Азербайджана".

А посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова поблагодарила Украину за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

"Хотелось бы выразить глубокую признательность уважаемому МИДу Украины за четкую и принципиальную позицию... Наши отношения прошли испытания временем. Мы всегда были опорой друг другу в трудные времена", – заявила она.