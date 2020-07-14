Посол Азербайджана поблагодарила Украину за поддержку в конфликте с Арменией

Вчера МИД Украины заявил о необходимости политического урегулирования конфликта с Арменией на основе соблюдения суверенитета Азербайджана в его международно признанных границах

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова поблагодарила Украину за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом она написала в своей колонке на Lb.ua.

Ахундова ссылается на заявление украинского МИД от 13 июля. "Призываем стороны конфликта приложить максимум усилий для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта", – говорилось в нем.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах", – также заявили вчера украинские дипломаты.

"Хотелось бы выразить глубокую признательность уважаемому МИДу Украины за четкую и принципиальную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно-признанных границах", – пишет по этому поводу Ахундова.

Также посол отмечает, что политические связи Украины и Азербайджана находятся на высоком уровне. "Наши отношения прошли испытания временем. Мы всегда были опорой друг другу в трудные времена. Украина всегда была надежным другом и важным стратегическим партнером для Азербайджана, и сегодня это так", – пишен дипломат.

"Мы поддерживаем друг друга и в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности наших стран в рамках признанных на международном уровне границ. Этот принцип охватывает наше сотрудничество как в двусторонних контактах, так и в рамках международных организаций", – добавил Ахундова.

А МИД Армении, тем временем, вызвало посла Украины Ивана Кулебу и рассказало ему о "нарушениях режима прекращения огня и постоянных нападениях на гражданских со стороны азербайджанских ВС".

Отдельно в армянском МИД заявили, что вся ситуация на границе Армении и Азербайджана была спровоцирована "агрессивными действиями со стороны Азербайджана".

12 июля в Минобороны Азербайджана сообщили, что около полудня "подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии".

В Баку также заявили, что "противник понес потери и отступил". При этом погибли двое азербайджанских военных и еще пятеро получили ранения.

В Минобороны Армении приводили противоположную версию: якобы около 12:30 азербайджанские военные попытались пересечь границу на автомобиле УАЗ. После предупреждения они якобы бросили авто и вернулись на свои позиции. Спустя час после этого инцидента якобы была предпринята попытка захватить армянский опорный пункт.