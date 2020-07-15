Помпео анонсировал новые санкции США против российских газопроводов

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил на брифинге, что Госдеп обновляет руководство по CAATSA и распространяет действие этих санкций на два российских газопровода.

"Под санкции попадут инвестици и другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", – сказал Помпео.

Он также заявил, что эти газопроводы в понимании США не является коммерческими проектами. "Они являются главными инструментами Кремля для эксплуатации и расширения зависимости Европы от российских энергоносителей, инструментами, которые подрывают Украину, перекрывая транзит газа через эту критически важную демократическую страну, инструментом, который в конечном итоге подрывает трансатлантическую безопасность", – пояснил госсекретарь.

CAATSA – Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") – федеральный закон США, налагающий дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию. Он был подписан 2 августа 2017 года президентом Дональдом Трампом.

Напомним, Датское энергетическое агентство разрешило достроить "Северный поток - 2" с помощью судов нового типа. Теперь разрешено применять трубоукладчики не только с динамическим, но и с якорным позиционированием.

Сенат США включил в проект оборонного бюджета дополнительные санкции против "Северного потока - 2".