Лукашенко получил за год 117 тыс. рублей. Имущества у него нет, – декларация

Президент Беларуси Александр Лукашенко задеркларировал 117 068 рублей зарплаты за прошлый год. Сведений о недвижимом имуществе или акциях в декларации у Лукашенко нет. Об этом пишет Tut.by.

Также декларацию подала и супруга Лукашенко – Галина. Так, жена президента за прошлый год заработала 5560 рублей (пенсия и доходы от акций).

Кроме того, на Галину Лукашенко записан дом площадью 196 кв.м. в городе Шклове Могилевской области и половина доли в праве собственности на жилой дом в деревне Большой Межник Шкловского района площадью 54 кв.м.

Есть у первой леди Беларуси в Шклове и земельный участок площадью 0,1498 га. Также Галина Лукашенко владеет 56 акциями ОАО "Шкловский маслодельный завод".

Сейчас в Беларуси идет предвыборный процесс. Недавно белорусский Центринзбирком отказал в регистрации главному оппоненту нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко – Виктору Бабарико.

Причиной своего решения в ЦИК назвали то, что Бабарико якобы руководил преступной группой, которая занималась "отмыванием денег". Также к выборам недопустили Валерия Цепкало.

На этом фоне по Беларуси прокатилась волна протестов. 14 июля, во время прямого эфира, полиция задержала корреспондента белорусского бюро "Радио Свобода" Алеся Пилецкого. Также задержана журналистка BelsatTV Екатерину Андрееву и ряд других журналистов и людей, которые вышли на улицы.

По данным правозащитного центра "Вясна", задержаны не менее 75 человек.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа.