В США могут запретить въезд 92 млн членам Компартии Китая, – New York Times

В США рассматривают возможность введения ограничений на поездки членов Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает The New York Times.

А проекте президентского указа, на который ссылается издание, предлагается запретить въезд не только для членов Компании, но и их семей. Запрет может быть применен к 92 млн членая китайской партии.

По предварительным данным, подобные президентские запреты дают возможность стране не впускать иностранных граждан, считающихся "вредными для интересов" США.

В последние недели напряженность в отношениях между Китаем и США еще больше обострилась из-за Гонконга, где Пекин ввел закон о нацбезопасности. Также отношения между странами усугубил бойкот китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, которого в США считают угрозой нацбезопасности.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что не исключает введения дополнительных санкций в отношении китайских чиновников. Ранее президент уже ввел санкции против Китая за спорный закон для Гонконга. А госсекретарь Майк Помпео добавил, что США установят визовые ограничения для "определенных сотрудников" китайских технологических компаний, включая Huawei.

В свою очередь, Китай заявил, что также введет санкции против США за "вмешательство во внутренние дела" Пекина.

"Необоснованное вмешательство и бесстыдные угрозы со стороны США являются типичной гангстерской логикой и запугиванием. Никакие внешние силы не могут остановить решимость Китая поддерживать национальный суверенитет и безопасности для долгосрочного процветания и стабильности Гонконга", – заявили представители Пекина в Гонконге.