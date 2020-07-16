Альянс Fiat Chrysler и Peugeot-Citroen будет называться Stellantis

Концерны Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group (Peugeot-Citroen) представили название, которое будет носить их объединенная структура после завершения слияния.

Компании пояснили, что это слово "Stellantis" происходит от латинского "stello" и означает "освещенный светом звезд". И это отсылка к созвездию автомобильных брендов, входящих в их альянс. "Латинское происхождение имени – это дань уважения богатой истории компаний-основателей, а привлечение темы астрономии отражает дух оптимизма, энергии и обновлений, которые заложены в альянсе", – говорится в сообщении.

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Всеми процессами, связанными с новым именем, занимается рекламная Publicis Group.

Название будет использоваться исключительно на уровне группы как корпоративный бренд.

Напомним, о планируемом слиянии концерны заявили в октябре прошлого года и подписали соглашение о слиянии в декабре. В результате слияния образуется четвертый по величине в мире производителей автомобилей с совокупной выручкой около 170 млрд евро. FCA и PSA Group являются равноправными участниками Stellantis, имея по 50%.