Автопроизводитель Volvo станет еще больше китайским

Материнская компания решила объединить своих "дочек"

Китайская Geely Automobile Holdings и шведская Volvo Cars объявили, что ведут переговоры об объединении бизнеса. Они уже создали рабочую группу, которая займется проработкой деталей соглашения, которое будет вынесено на голосование советов директоров двух компаний.

Акции объединенной компании будет котироваться в Гонконге, при этом в будущем возможен также листинг в Стокгольме. Что касается брендов, то стороны намерены сохранить все ныне существующие марки, выпускаемые двумя автопроизводителями — это Volvo, Geely, Lynk & Co. и Polestar.

Читайте также: Старые электромобили увеличили январский рынок авто на электротяге на треть

Напомним, что Volvo и Geely сейчас являются сестринскими компаниями, так как принадлежат китайской группе Zhejiang Geely. Она приобрела Volvo Cars еще в 2010 году.

"Сочетание наших компаний приведет к появлению сильной глобальной группы. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Хоканом Самуэльссоном, президентом и генеральным директором Volvo Cars, для дальнейшего изучения этой возможности с целью усиления взаимодействия при одновременном сохранении конкурентного преимущества и целостности каждого отдельного бренда", – сказал Ли Шуфу, председатель Geely Holding Group.

Как ранее сообщал Фокус: