Старые электромобили увеличили январский рынок авто на электротяге на треть

Продажи новых автомобилей упали на 5%

За первый месяц 2020 года украинцы приобрели 587 легковых автомобилей на электрической тяге, что на треть больше, чем годом ранее, сообщил "Укравтопром".

Такой рост был обеспечен только за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), потому что спрос на новые электромобили снизился на 5%.

В результате доля новых машин в январе среди легковых электромобилей упала до 6% против 8% по итогам 2019 года.

Самой востребованной моделью на рынке электрокаров остается Nissan Leaf. В январе их прибавилось 216. Далее идут автомобили Tesla: Model S – 58 ед., Model 3 – 41 ед. и Model X – 34 ед. На пятом месте в январе – Chevrolet Bolt – 32 ед.

Как ранее сообщал Фокус: