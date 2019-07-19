К 2021 году в Европе появится втрое больше моделей электромобилей

А к 2025 году электробатарею будут иметь 22% выпускаемых в ЕС машин

Благодаря усилиям законодателей, разнообразие электрического транспорта в Европе в ближайшие три года значительно вырастет. В 2021 году на рынке будет представлено 214 моделей электромобилей - в три раза больше, чем сейчас. Об этом пишет Forbes.

Согласно прогнозу, из 214 моделей полностью электрическими будут 92, остальные - гибридными. А к 2025 году электробатарею будут иметь 22% выпускаемых в ЕС автомобилей. Крупнейшие центры производства электромобилей будут в Германии, Франции, Испании и Италии.

“Это хорошая новость, но впереди еще много работы”, - считает брюссельская экологическая организация Transport & Environment. По ее словам, необходимо, чтобы правительства поощряли внедрение зарядных станций для электромобилей. Также нужно изменить систему налогообложения, чтобы производить и покупать “зеленые” машины было выгоднее, чем обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

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