В Дании мороженое эскимо переименуют, чтобы "не напоминать о временах несправедливости"

Представитель датской торговой марки Hansens поясняет, что решение убрать эскимо из продуктовой линейки принято из стремления не задевать национальную гордость иннуитов и других коренных народностей Арктики и Северной Америки. Обновленное мороженое будет называться O’Payo, сообщает страница компании в сети Facebook.

"Нам стало ясно, что название "эскимо" напоминает о временах унижения и несправедливого обращения, что мы не принимали во внимание раньше", – говорят в компании.

Конкурент Hansens, еще одна известная датская компания Premier заявила, что намерена сохранить за одним из своих продуктов название "Гигантское эскимо".

Коренные жители Арктики обижаются, если их называют эскимосами.

Эскимосами называют коренные народы, проживающие на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа. Начиная с 1970-х годов этот термин стараются не использовать, т.к. слово "эскимос" (в переводе – поедатель сырого мяса) звучит обидно для примерно 140 тысяч коренных жителей Арктики. Более походящим считается слово "иннуит" (человек). В Гренландии, которая была датской колонией, а позже превратилась в автономную единицу, проживает около 55 тысяч иннуитов.

Борьба за толерантное мороженое началась не в Дании, а в США – где в начале лета компания Dreyer`s ("дочка" швейцарской Nestle) сообщила, что собирается изменить название десерта Eskimo Pie. Маркетологи компании Dreyer`s тогда заявляли, что считают термин эскимо унизительным и намерены содействовать достижению расового равноправия.

На упаковке "пирожка с мороженым" изображен мальчик в традиционной меховой одежде эскимосов. Десерт, который компания производит уже столетие, представляет собой сливочное мороженое, помещенное между двумя бисквитами, в шоколадной глазури.

Следующим шагом может стать отказ от празднования всемирного Дня эскимо, который отмечается 24 января. В этот день в 1922 году Кристиан Кент Нельсон и Рассел Стовер получили на Eskimo Pie патент под номером 1,404,539.