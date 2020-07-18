В США копы на машинах без номеров без объяснения причин задерживали протестующих

В Портленде, штат Орегон, федеральные правоохранители без объяснений задерживали протестующих, уводили их в микроавтобусы без номеров и уезжали в неизвестном направлении, пишет BBC News.

Один из задержанных, Марк Петиборн, впоследствии рассказывал в интервью OPB, что его отвезли в суд и поместили в камеру предварительного заключения, зачитав ему при этом его права. После того, как Петиборн отказался отвечать на поставленные вопросы, его просто отпустили.

По данным OPB, подобным образом американские правоохранители задержали по меньшей мере 13 протестущих. AP пишет, что некоторых их задержанных отвозили в суд, как и Петиборна, а некоторых удерживали в других помещениях, далеко от суда.

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На задержания отреагировал и мэр Портленда Тэд Вилер, который обратился по этому поводу к президенту США Дональду Трампу. "Держите свои войска в своих зданиях или заберите их из города вообще", – заявил Вилер.

А прокурор штат Орегон Эллен Розенблам уже заявила, что подаст в федеральный суд иск против Министерства внутренней безопасности США, Службы Маршалов (подразделение Минюста США), погранслужбы и Федеральной службы охраны. По ее словам, указанные органы нарушили гражданские права, проведя задержания жителей Орегона без достаточных на то оснований.

Погранслужба, в свою очередь, выступила с заявлением, в котором фактически подтвердила факты задержания и добавила, что конкретный протестующий (на видео выше) подозревался в нападении на правоохраниетелй или повреждении федерального имущества.