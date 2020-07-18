У берегов Нигерии пираты захватили в плен четырех украинцев

Среди захваченных моряков – 4 гражданина Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"17 июля 2020 года в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии, похищено 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков – 4 гражданина Украины", – говорится в сообщении.

Среди захваченных моряков есть еще и граждане России.

Как уточняет в Twitter портал Dryad Global, специализирующийся на безопасности на море, судно шло под флагом Либерии и принадлежало компании Curacao Trader Shipping. Когда оно находилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, на борт судна поднялись восемь вооруженных бандитов.

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела, отметили в МИД.

В мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские дипломаты освободили из плена украинского моряка, захваченного пиратами в Гвинейском заливе в апреле.