Полицейский выпрыгнул с окна 13-го этажа, чтобы поймать педофила

В Казахстане полицейский выпрыгнул из окна на 13 этаже, чтобы поймать педофила.

Об этом сообщает Politsia.kz.

Майор Бакытжан Бакиров вместе со сослуживцем переоделись в гражданскую одежду: представившись сантехниками, они вместе с хозяйкой квартиры зашли к подозреваемому.

"Сначала мы его не увидели и она позвала его, сказав, что труба течет и сантехник пришел заняться ремонтом. Тогда разыскиваемый, ничего не подозревая, вышел в коридор и тут я ринулся за ним. Он забежал в одну из комнат и, взобравшись на подоконник, выпрыгнул в открытое окно", – рассказал Бакиров.

Майор прыгнул следом. Под окнами квартиры была терраса, расположенная двумя этажами ниже. Именно на ней правоохранителю удалось задержать педофила.

"В эти секунды, обычно, вообще ни о чем не думаешь, главное – догнать, вот и я прыгнул следом за ним", – говорит полицейский.

Мужчина получил перелом ступни, находится в больнице и перенес три операции.

За свой поступок майор вместе с напарником удостоился медали "За внесенный вклад в обеспечение правопорядка".

Напомним, у аккордеониста, заслуженного артист Украины Игоря Завадского, которого ранее обвиняли в педофилии, диагностировали четвертую стадию СПИДа. В 2014 году Игорь Завадский был приговорен Подольским районным судом Киева к 13 годам лишения свободы. В июне 2016 года Подольский районный суд Киева освободил Завадского на поруки.