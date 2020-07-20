МИД Канады подтвердил передачу Ираном "черных ящиков" самолета МАУ во Францию

"Черные ящики" сбитого в январе возле Тегерана самолета МАУ доставлены в Париж, сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. По его словам, утром 20 июля "ящики" доставят в Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

При расшифровке данных бортовых регистраторов будут присутствовать эксперты из Совета по транспортной безопасности Канады.

Напомним, о том, что Иран должен прислать до 20 июля "черные ящики" во Францию на расшифровку, 6 июля сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Считается, что расшифровка потребует до пяти дней. "Но в принципе, достаточно день – полтора, в зависимости от сложности", – сказал дипломат.

Украина отправит для присутствия при расшифровке двух экспертов Национального бюро расследования авиационных катастроф. Согласия на их участие дали как Франция, так и Иран.

Но Енин подчеркнул, говорить уверенно, что расшифровка состоится, пока рано. Он напомнил, что представитель Ирана еще в марте говорил, что передача "черных ящиков" состоится "на протяжении двух недель".

Замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд 18 июля сказал, что "черные ящики" отправлены во Францию.