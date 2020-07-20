Первая мусульманская молитва в соборе Святой Софии состоится 24 июля

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сказал, что иконы и фрески в соборе Святой Софии во время первого намаза, который состоится 24 июля, будут закрыты. Турецкие власти говорят об их полной сохранности. Об этом сообщил турецкий канал NTV.

В воскресенье, 19 июля бывший собор, опять получивший статус мечети, посетил президент Турции Тайип Эрдоган. Он проверил ход ремонтных работ.

Из-за карантинных мер на намаз будет допущено ограниченное количество людей. В службе примет участие и Эрдоган. Система освещения в соборе работать не будет. Пол будет покрыт ковром.

Ранее Эрдоган обещал, что двери мечети будут открыты для всех, и вход туда будет бесплатный.

Напомним, собор Святой Софии был построен 1500 лет назад как православный храм. Он был превращен в мечеть после того, как османы завоевали Константинополь, сейчас носящий название Стамбула, в 1453 году. В 1934 году светское турецкое правительство сделало его музеем.