Собор Святой Софии в Турции официально стал мечетью
С инициативой вернуть собору статус мечети выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Собор Святой Софии официально стал мечетью. Соответствующее решение принял Госсовет Турции, сообщает телеканал CNN Turk.
Отмечается, что Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей, то есть теперь исторический собор может использоваться как мечеть.
Госсовет Турции указал, что собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана, в документах фонда собор указан как мечеть, и его использование "в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно".
Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. С VI по XV век это здание было христианским храмом, после завоевания Константинополя турками в 1453 году – мечетью, а в 1934 году правительство Мустафы Кемаля Ататюрка сделало памятник архитектуры музеем.
С инициативой вернуть собору статус мечети выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
За 2019 год Айя-Софию посетили более 3,7 миллиона человек.
Отметим, в центре украинской столицы крымскотатарская община при содействии Турции построит мечеть на 5000 мест.