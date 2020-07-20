В Иране казнили агента ЦРУ, указавшего местоположение Касема Сулеймани

В Иране казнили информатора ЦРУ Махмуда Мусави Маджда, назвавшего американцам местоположение генерала Касема Сулеймани, который был убит США в январе в Багдаде.

Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на медиаслужбу судебной властей.

Верховный суд Ирана установил, что именно Маджд передавал американской стороне информацию о локациях генерала Сулеймани. Приговоренный к смертной казни, по данным Тегерана, был связан с ЦРУ и израильской разведкой "Моссад".

Отмечается, что, занимаясь шпионажем за представителями Корпуса стражей исламской революции, Маждж получал оплату в американской валюте.

Кстати, 14 июля, в Иране был казнен бывший военный Резу Аскари, приговоренный к смертной казни по обвинению в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США.

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран намеревался атаковать четыре американских посольства. По словам президента, планы Ирана были сорваны, когда американские беспилотники ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани.

Эксперт ООН по правам человека Агнеса Калламар заявила, что атака США, во время которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, нарушила международное право.