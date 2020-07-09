США нарушили международное право, убив иранского генерала Касема Сулеймани, – ООН

Эксперт Совета ООН по правам человека заявила, что США не предоставили никаких обоснований для убийства Касема Сулеймани

Эксперт ООН по правам человека Агнеса Калламар заявила, что атака США, во время которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, нарушила международное право. Об этом сообщает ВВС.

Сулеймани был убит с девятью другими людьми в результате удара с беспилотника возле аэропорта Багдада в Ираке в январе 2020 года.

В докладе эксперта ООН говорится, что США не предоставили достаточных доказательств непосредственной угрозы жизни, чтобы оправдать свое нападение. Свои выводы Калламар представила Совету ООН по правам человека в Женеве.

По ее словам, США также не предоставили никаких доказательств, свидетельствующих о том, что Сулеймани планировал нападение на интересы США, особенно в Ираке, что оправдало бы немедленные действия американской стороны.

"Генерал-майор Сулеймани отвечал за военную стратегию и действия Ирана в Сирии и Ираке. Но из-за отсутствия реальной непосредственной угрозы, действия США были незаконными", – заявила Калламар.

Эксперт считает, что операция представляет собой "произвольное убийство", за которое США несут ответственность согласно международному праву.

Калламар отметила, что ответные ракетные удары Ирана также были незаконными.

"Этот тенденциозный и утомительный отчет подрывает права человека, давая пропуск террористам, и еще раз показывает, почему США вышли из Совета ООН по правам человека в 2018 году", – заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

На прошлой неделе Иран выдал ордера на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек по обвинению в убийстве и терроризме из-за смерти Сулеймани.