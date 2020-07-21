Россия отказалась от цели попасть в топ-5 экономик мира
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых национальных целях развития до 2030 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что корректировка потребовалась из-за неблагоприятной международно-экономической конъюнктуры. В частности, в новом перечне нет цели войти в топ-5 экономик мира, а двукратное снижение уровня бедности перенесено с 2024 года на 2030 год.
Среди целей остались:
- повышение продолжительности жизни до 78 лет;
- увеличение доли граждан, занимающихся спортом, до 70%;
- вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования и объему научных исследований и разработок;
- увеличение доли волонтеров среди граждан до 15%;
- улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год;
- обеспечение сортировки 100% отходов и снижения в два раза объема отходов, направляемых на полигоны;
- обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового;
- обеспечение роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;
- увеличение занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек;
- рост доли домохозяйств с доступом в интернет до 97%;
- увеличение вложений в отечественные разработки в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с 2019 годом.
О планах по вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира Путин объявил в 2018 году. Реализация была намечена на 2024 год.
Напомним, ранее Путин подписал указ о внесении в российскую конституцию поправок, за которые проголосовали на общенациональном референдуме. Они вступили в силу 4 июля.
Путин также определился с новой датой проведения акции "Бессмертный полк". В связи с коронавирусом ее проведут в 2021 году, вместо ранее запланированной даты 26 июля этого года.