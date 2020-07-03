Президентские сроки Путина обнуляются с завтрашнего дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении в российскую конституцию поправок, за которые проголосовали на общенациональном референдуме.

Об этом сообщает Интерфакс. Поправки вступят в силу в субботу, 4 июля.

Путин заявил, что поправки в Конституции "вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа".

"Вы знаете мою позицию – изменения, внесенные в Основной закон, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России", – заявил Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок.

Напомним, "За" поправки к Конституции РФ проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Общая явка составила 65%.

Референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году, стартовал 25 июня и закончился 1 июля.

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано заявил, что Евросоюз не признает референдум, поскольку голосование проводилось в т.ч. в оккупированном Крыму.

Как ранее сообщал Фокус:

Путин хочет вписать Бога в Конституцию, а РПЦ будет молиться за эту поправку. Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх РПЦ Кирилл.

Климкин объяснил, для чего Путин предложил изменить Конституцию РФ. Фактически, это объявление войны Украине, ведь правки в основной закон РФ направлены на расширение "русского мира", считает экс-глава МИД.