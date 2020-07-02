В РФ посчитали голоса за обнуление сроков Путина: 77,9% россиян – "за"
Общая явка составила 65%. Ранее российские СМИ писали, что в Кремле хотели явку на уровне не менее 55%
"За" поправки к Конституции РФ проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Общая явка, по последним данным, составила 65%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов, пишет ТАСС.
Референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году, стартовал 25 июня и закончился вчера, 1 июля.
Согласно российскому законодательству, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании. При этом, порог явки не установлен. РосСМИ писали, что Кремль якобы хотел явку на уровне не менее 55%.
Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано заявил, что Евросоюз не признает референдум, поскольку голосование проводилось в т.ч. в оккупированном Крыму.
Как ранее сообщал Фокус:
- Путин хочет вписать Бога в Конституцию, а РПЦ будет молиться за эту поправку. Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх РПЦ Кирилл.
- Климкин объяснил, для чего Путин предложил изменить Конституцию РФ. Фактически, это объявление войны Украине, ведь правки в основной закон РФ направлены на расширение "русского мира", считает экс-глава МИД.
- Поправки в конституцию РФ нужны для того, чтобы ни Госдума, ни правительство, ни президент РФ не могли вести переговоры о возвращении Крыма Украине или Курил – Японии. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию РФ, сенатор Госдумы Андрей Клишас.