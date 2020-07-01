ЕС не признает проведение в Крыму российского референдума о поправках в Конституцию

Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Евросоюз не признает проведение Россией на территории аннексированного Крыма референдума о внесении поправок в Конституцию РФ.

Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано, передает "Интерфакс-Украина".

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", - заявил он.

Еврочиновник также отметил, что "аналогичным образом, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречие с Минскими соглашениями, не должны принимать участие в выборах, организуемых Российской Федерацией".

Он подытожил, что Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

25 июня в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. Референдум продлился до 1 июля.

Жители оккупированной части Донбасса, получившие российский паспорт, смогут проголосовать на референдуме по изменениям к конституции России