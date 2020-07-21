Протесты в США: Трамп грозит ввести в бунтующие города отряды "федералов"

Президент США Дональд Трамп Дональд раскритиковал за бездействие власти Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Детройта, Балтимора и Окленда. По его мнению, мэры этих городов боятся действовать решительно.

Чтобы навести порядок, Трамп пообещал направить на места дополнительные федеральные правоохранительные силы, сообщает BBC.

"Президент Дональд Трамп грозит направить больше представителей федеральных правоохранительных органов в крупные города США для контроля над длительными протестами", – говорится в сообщении. Накануне Трамп направил силовиков в Портленд (штат Орегон), где офицеры, по его мнению, проделали "фантастическую работу" по прекращению беспорядков.

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Местные чиновники, в свою очередь, говорят, что вмешательство федералов делает ситуацию еще хуже. Лидеры ряда штатов потребовали от Трампа убрать силовиков из Портленда, обвинив его в эскалации ситуации в политических целях накануне выборов.

Выступая в Белом доме, Трамп еще раз подчеркнул, что намерен поддерживать закон и порядок всеми возможными средствами.

"Мы направим туда правоохранителей. Мы не можем позволить, чтобы все это продолжалось", – сказал президент США, упомянув, что страной управляют "либерал-демократы". Сам Дональд Трамп в президентских выборах участвовал как кандидат от Республиканской партии.

Протесты и погромы в США не утихают с конца мая, когда при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Уличные демонстрации в поддержку прав черного населения под девизом Black Lives Matter переросли в беспорядки, массовые грабежи и погромы.

Справляться с протестантами властям удается с трудом. В Портленде федеральные правоохранители без объяснений задерживали протестующих, сажали в микроавтобусы без номеров и увозили в неизвестном направлении. Подобным образом американские правоохранители задержали по меньшей мере 13 человек.