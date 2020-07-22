Черногория повторно объявила об эпидемии коронавируса

Фото: За соблюдением масочного режима на улицах будет следить полиция. скриншот

С 22 июля в Черногории вводятся несколько новых мер с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При этом в некоторых муниципалитетах, где эпидемиологический риск был снижен, ограничения смягчаются.

Посольство Украины в Черногории сообщило, что теперь ношение защитных масок является обязательным на всей территории страны как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, кроме пляжей и национальных парков, при условии соблюдения социальной дистанции.

Собрания людей разрешаются до 40 человек в открытых общественных местах и 20 – в закрытых, с обязательством соблюдать дистанцию не менее двух метров, пишет RTCG.

До 6 августа запрещены: работа дискотек. баров и ночных клубов, организация свадеб, выпускных, дней рождения и других частных торжеств.

До 30 июля запрещено проведение любых развлекательных и музыкальных программ в заведениях общественного питания, включая гостиничные рестораны и пляжные бары.

Напомним, Черногория 2 июня официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. За предыдущие 28 дней не было зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Но в конце июня карантинные ограничения были усилены.