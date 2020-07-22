Китай обвинили в атаках на создателей вакцины от COVID-19

Официальный Вашинготон обвинил двух хакеров из Китая в атаках на компании, которые работают над вакциной от COVID-19.

Американский минюст заявил, хакеры Ли Сяоюй и Донг Джиаши крали информацию, которая представляет ценность для китайского правительства, передает Associated Press.

Согласно обвинительному акту, взломщики работали под покровительством разведывательной службы Китая, напрямую сотрудничая с офицерами разведки, которые предоставляли им необходимое ПО.

Целями атак стали высокотехнологичные производства, компании солнечной энергетики и медицинского оборудования, а также американские фармакологические компании, которые разрабатывают вакцины от COVID-19. Пока что не известно, удалось ли хакерам получить доступ к американским разработкам вакцины.

Помощник генерального прокурора США Джон Демерс заявил, что хакер Ли Сяоюй в январе провел разведку в компьютерной сети биотехнологической фирмы из Массачусетса, которая исследовала потенциальную вакцину COVID-19, а также искал уязвимости в сети фирмы из Мэриленда менее чем через неделю после того, как компания заявила, что проводит аналогичную научную работу.

Ли также проник в сети калифорнийской диагностической компании, занимающейся разработкой наборов для тестирования, и биотехнологической фирмы из того же штата, которая занималась исследованиями противовирусных препаратов.

По словам Демерса, взламывание информации о вакцинах замедляет исследования, поскольку учреждение после взлома должно приложить все усилия, чтобы не только устранить нарушение безопасности, но и проверить, что накопленные данные не были изменены.

Кроме того, сообщается также, что хакеры "ломали" аккаунты и почтовики священнослужителей, диссидентов и активистов правозащитных движений в самом Китае, а также в Гонконге и в Соединенных Штатах. В американском внешнеполитическом ведомстве заключили, что хакеры занимаются этим не менее 10-ти лет в сотрудничестве с правительством Китая. Общая стоимость похищенных данных оценивают в сотни миллионов долларов.

В Минюсте США отмечают, что сейчас хакеры нацелены на технологические компании в Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Южной Кореи, Швеции и в Великобритании.