У заробитчан, летевших чартером в Эстонию, обнаружили коронавирус

Из 170 украинских рабочих, которые 21 июля прибыли в Таллинн cпецрейсом Торгово-сельскохозяйственной палаты, у трех нашли коронавирус, четвертый под вопросом. Как передает ERR, сообщила и.о. гендиректора Департамента здоровья Эстонии Мари-Анне Хярма.

"Неожиданных вспышек заболевания не возникнет. Конечно, абсолютно ничего нельзя исключать, но мы способны ограничить эти риски. Это касается больших мероприятий и людей, прибывших из регионов с повышенным риском заболевания. Все ведь знают, как надо себя вести и что делать", – сказала Хярма.

Прилетевших чартерным рейсом украинских заробитчан проверили на коронавирус прямо в аэропорту Таллинна. Результаты тестов троих из них оказались положительными. Еще один тест пока находится на стадии анализа.

Все прилетевшие в столицу Эстонии работники в течение 14 дней будут на карантине. Повторный тест сделают в конце карантина, ответственность за это несут пригласившие работников работодатели, которые также оплатят тестирование.