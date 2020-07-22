США закрыли консульство в Ухане, не дожидаясь решения Китая

США решили не возобновлять работу закрытого в январе 2020 года из-за коронавируса американского консульства в китайском Ухане, сообщило Associated Press.

По данным агентства, такой шаг американских властей вызван стремлением предупредить ответные меры с китайской стороны, после того, как США приказали КНР к пятнице, 24 июля, закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас.

Китай назвал действия США "беспрецедентной эскалацией" и нарушением международного права, а также заявил, что примет "жесткие контрмеры", если Вашингтон не откажется от своего требования.

"Призываем США немедленно отозвать это неправильное решение. Если же они и дальше будут двигаться по ложной тропе, Китай отреагирует жесткими контрмерами", – заявил спикер китайского МИД Вань Вейбин.

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник, Пекин рассматривал возможность запретить работу американского консульства в Ухане в ответ на решение американцев о прекращении работы китайского диппредставительства в Хьюстоне.

Требование со стороны США было сделано после обнародования видео, на котором неустановленные лица жгли бумаги в мусорных баках во дворе здания консульства. Некоторые комментаторы предположили, что это сотрудники дипучреждения уничтожают документацию.