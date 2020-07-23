Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сам Кадыров написал на своей странице во ВКонтакте, прикрепив фотографию президентского указа, передает Интерфакс.

По словам Кадырова, о присвоении звания Путин сообщил ему по телефону, зачитав указ, а он сам принял это известие, "как полагается по уставу, по стойке "смирно".

"Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно", – написал Кадыров

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Чеченский лидер поблагодарил Путина, пообещав служить отечеству и еще раз напомнив, что он, как верный пехотинец, "готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте".

Напомним, 18 июля Рамзан Кадыров обратился в Telegram к Владимиру Зеленскому с призывом подтвердить свои извинения за оскорбивший его выпуск "Квартала 95", опубликованный несколько лет назад. Кроме того, Кадыров в своем посте призвал Зеленского "к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой".

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Кадырова к Зеленскому с призывом сделать первый шаг к выстраиванию отношений с Россией.