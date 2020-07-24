В Гамбурге признали виновным 93-летнего экс-охранника нацистского лагеря

Ювенальный суд Гамбурга приговорил к двум годам лишения свободы условно 93-летнего Бруно Дея, которого обвиняли в соучастии в убийствах в нацистском концентрационном лагере Штуттгоф во время Второй мировой войны, пишет dpa.

Дей работал охранником лагеря, когда ему было 17 лет, поэтому дело было передано в суд, который рассматривает правонарушения несовершеннолетних.

Обвинение требовало для него трехлетний реальный срок, защита настаивала на оправдании.

Дей утверждал, что не попал на фронт по состоянию здоровья, а к службе в лагере его принудили.

В своем последнем слове обвиняемый, которого привезли в инвалидной коляске, попросил прощения за свои преступления, уточняет Deutsche Welle.

35 выживших заключенных из лагеря Штуттгоф были среди заявителей по делу Дея, шестеро из них выступали в суде. Они рассказывали о постоянных издевательствах и избиениях, а также об убийствах узников.

Бруно Дей работал охранником 8, 5 месяцев: с 9 августа 1944 по 26 апреля 1945 года. За это время, как выяснило следствие, в лагере были убиты не менее 5230 человек. Они скончались как в газовых камерах, так и от болезней, голода или пыток.

Нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф был создан на территории оккупированной Польши к востоку от Данцига (Гданьска) в 1939 году.

Напомним, в марте этого года судья по иммиграционным вопросам в Мемфисе (штат Теннесси) постановил, что гражданин Германии и житель штата Теннесси 94-летний Фридрих Карл Бергер, в 1945 году служивший охранником в концентрационном лагере, подлежит высылке из Соединенных Штатов.