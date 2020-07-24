В Соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз

В Соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет прошел пятничный намаз.

Об этом сообщает TRT.

Прямая трансляция

На намазе присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, инициатор возобновления работы мечети, а также другие турецкие политики.

Фото: facebook.com/RTErdogan

Фото: twitter.com/AGZADI2

Реджеп Тайип Эрдоган с женой Эмине / Фото: twitter.com/AsifHanifAbbasi

Молитва начинается с исламских обрядов, таких как такбир и салават, которые являются призывом Божьего величия и приветствия Пророку Мухаммеду.

Имамы затем начали читать суры Корана, звук транслируется на площадь вокруг собора.

Кроме этого молящимся мусульманам раздали воду и листки с текстом указа султана Мехмета II Завоевателя от 1453 года. В них говорится, что мечеть передается мусульманам до Судного дня, а тому, кто изменит ее статус, грозит вечное проклятие.

Также сообщается, что были перекрыты основные центральные улицы Стамбула, ведущие к бывшему собору.

Фото: ntv.com.tr

В Айя-Софию также прибыли прихожане для открытия с молитвенными ковриками в руках. Только ограниченному количеству верующих было разрешено войти в здание, чтобы обеспечить меры социального дистанцирования.

Фото: ntv.com.tr

Глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш прочитал пятничную молитву в Айя-Софье

Фрески с изображением христианских святых на время молитвы будут закрыты, сообщает CNN Turk. Ислам запрещает изображения живых существ, так как это считает идолопоклонничеством и противоречит основе учения о чистом единобожии.

Фото: ntv.com.tr

В воскресенье, 19 июля бывший собор, опять получивший статус мечети, посетил президент Турции Тайип Эрдоган. Он проверил ход ремонтных работ.

Ранее Эрдоган обещал, что двери мечети будут открыты для всех, и вход туда будет бесплатный. За 2019 год Айя-Софию посетили более 3,7 миллиона человек.

Напомним, Собор Святой Софии был построен 1500 лет назад как православный храм. Он был превращен в мечеть после того, как османы завоевали Константинополь, сейчас носящий название Стамбула, в 1453 году. В 1934 году светское турецкое правительство сделало его музеем.