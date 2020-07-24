Соперник Лукашенко покинул Беларусь вместе с детьми

Бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, оппозиционер Валерий Цепкало, снятый с президентских выборов, вынужден был покинуть страну, опасаясь преследований. Об этом агентству TUT.BY рассказала его жена Вероника Цепкало.

По ее словам, Цепкало собирались арестовать. Сейчас политик с детьми находится в России.

Его жена остается в Беларуси для участия в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Женщина также рассказала, что недавно представители прокуратуры пришли в школу, где учатся ее дети, и просили учителей написать заявления. По ее мнению, правоохранители хотят запустить процесс лишения ее родительских прав.

Кроме того, ранее белорусский Центринзбирком также отказал в регистрации оппоненту Александра Лукашенко – Виктору Бабарико.

В Беларуси 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с преследованием оппозиционных политиков.