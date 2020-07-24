В Италии апелляционный процесс над нацгвардейцем Маркивым начнется в сентябре

Рассмотрение обжалования приговора по делу нацгвардейца Виталия Маркива начнется 29 сентября, а следующее заседание назначено на 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что апелляционный процесс должен был начаться весной, но из-за пандемиии коронавируса его отложили на осень.

Заседание состоится в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Также возможно дистанционное участие.

В ходатайстве защита просит оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, который произошел 24 мая 2014 года.

Напомним, 12 июля 2019 года нацгвардейца Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии. Его признали виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли, который погиб близ Славянска. Защита украинца утверждала, что Маркив не виновен, а журналист погиб в результате обстрела боевиков.

Министерство внутренних дел провело следственный эксперимент, доказывающий невиновность осужденного Виталия Маркива.

Папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения осужденного в Италии Виталия Маркива.