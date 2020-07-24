Глава Красного Креста советует готовиться к масштабной волне миграции из-за COVID-19

Глава Международного Красного Креста Джаган Чапагейн предупредил, что кризис COVID-19 может стать причиной новой масштабной волны миграции в мире, когда откроются границы. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Чапагейна, он глубоко обеспокоен вторичными последствиями пандемии, так как закрытие границ и карантины из-за коронавируса привели к тому, что миллионы людей оказались в нищете.

"Во многих странах мы все чаще наблюдаем последствия, влияющие на средства людей к существованию и продовольственную ситуацию", – говорит генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Он отмечает, что уже многие люди столкнулись с нелегким выбором: подвергнутся риску заражения или остаться без еды. Чапагейн предупреждает, что отчаянием, появившееся из-за пандемии, может иметь далеко идущие последствия.

"Мы понимаем, что многие люди, потерявшие средства к существованию, как только откроются границы, решат мигрировать. Мы не должны удивляться, если в ближайшие месяцы и годы произойдут масштабные изменения в миграции", – отмечает эксперт.

Чапагейн призывает оказать немедленную поддержку, чтобы уменьшить отчаяние людей, так как рост миграции приведет к многочисленным "трагедиями на этом пути", включая гибель людей на море, торговлю людьми и их незаконной эксплуатации.

"Стоимость поддержки мигрантов во время транзитов и, конечно же, когда они достигают страны назначения, намного больше, чем поддержка людей в вопросах заработка, образования, здравоохранения в их собственной стране", – добавил глава Красного Креста.

Он также осудил усилия некоторых стран по приобретению вакцин только для своих граждан.

"Вирус пересекает границы, поэтому довольно недальновидно думать, что если привить лишь своих граждан, а остальных оставить без вакцины, то государство будет в безопасности", – подытожил эксперт.

Недавно Панама отправила мигрантов на карантин в джунгли. Большинство мигрантов хотят попасть через Латинскую Америку в США.