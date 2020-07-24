В Чикаго больше нет памятников Христофору Колумбу

Власти Чикаго под покровом ночи убрали два памятника Христофору Колумбу из-за требований протестующих, сообщает издание Chicago-Sun Times.

Одна из скульптур находилась в городском парке, вторая – в чикагском районе Маленькая Италия.

Еще неделю назад в парке произошли столкновения протестующих с полицией. Активисты хотели снести памятники, но им это не удалось. В результате столкновений были задержаны 12 человек, пострадали 18 сотрудников полиции.

Местные власти решили не усугублять ситуацию и временно убрать статуи Колумба, чтобы обеспечить общественную безопасность в городе.

"Власти города Чикаго, в соответствии с распоряжением мэра Лайтфут, временно убрали статуи Христофора Колумба в Грант-Парке и парке Арриго до дальнейшего уведомления... Данная мера связана со стремлением обеспечить общественную безопасность и сохранить безопасные условия для инклюзивного и демократического общественного диалога о символах нашего города", – заявили в офисе мэра Чикаго.

"Эта статуя больше не стоит на своем месте благодаря усилиям чернокожих активистов, которые знают правдивую историю о Колумбе и что он собой представляет", – сказал один из местных жителей, наблюдавший за демонтажем памятника.

Напомним, в Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба. А президент США разрешил федеральному правительству задерживать людей за повреждение или уничтожение памятников и статуй. Его распоряжение вступило в силу "незамедлительно".