Facebook и Twitter удалили аккаунты сторонников президента Бразилии Болсонару

Популярные соцсети Facebook и Twitter удалили аккаунты влиятельных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару по требованию Верховного суда страны, сообщает агентство Reuters.

Суд постановил удалить 16 аккаунтов в Facebook и 12 в Twitter в рамках расследования о вероятном распространении дезинформации сторонниками Болсонару. Аккаунты самого Болсонару по-прежнему доступны.

Среди владельцев удаленных аккаунтов – Роберто Джефферсон, экс-конгрессмен и президент консервативной партии PTB, а также бизнесмены Лучано Ханг, Эдгар Корона и Оскар Фахури и активистка Сара Джиромини (известная как Сара Винтер).

Предполагается, что постановление суда должно помешать использованию учетных записей "как средств осуществления возможного преступного поведения".

В партии PTB решение суда и социальных сетей назвали наступлением на свободу выражения мнений. Сам Болсонару ранее высказался против расследования, назвав это серьезной угрозой свободе слова.

Аккаунты заблокированы в рамках расследования, которое ведется с мая. Болсонару и его сторонников обвиняют в создании "офиса ненависти" – группы, которая занимается распространением недостоверных новостей о противниках президента Бразилии, в том числе – о судьях Верховного суда, с которыми конфликтует Болсонару.

Известно, что изначально Болсонару отрицал серьезность нового вируса, называя его "небольшим гриппом" и отказывался носить маску. За это время Бразилия вышла в топовые места в мире по распространению коронавируса. У самого Болсонару коронавирус был обнаружен 7 июля.