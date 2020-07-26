Чернокожие вооруженные демонстранты прошли маршем через Луисвилл, штат Кентукки

Десятки демонстрантов с полуавтоматическими винтовками и дробовиками, одетые в черное военизированное снаряжение, прошли 25 июля строем к перекрытому перекрестку, где они были отделены полицией от небольшой группы вооруженных контр-протестующих. Об этом сообщило Reuters.

По пути к вооруженнім протестующим присоединились "гражданские" чернокожие протестующие, которые несли самые разные лозунги.

"Черная" милиция, получившая название NFAC, хочет правосудия в деле Тейлор, 26-летнего специалиста по неотложной медицинской помощи, которая погиб под градом пуль, когда наркополиция с ордером, но "без стука" вошла в ее дом в Луисвилле.

Один из полицейских, участвовавших в рейде, был уволен из городского управления полиции в июне. Два других сотрудника были назначены на административные должности. Уголовных обвинений им не было предъявлено.

Лидер NFAC Джон "Гроссмейстер Джей" Джонсон призвал власти ускорить расследование и быть более прозрачными. "Если вы ничего не скажете нам, мы подумаем, что вы ничего не делаете", – сказал он.

На NFAC впервые обратил внимание 4 июля, когда они собрались в парке Стоун-Маунтин близ Атланты, чтобы потребовать удаления гигантского барельефа, посвященного Конфедерации.

В Луисвилле в субботу три члена группы были госпитализированы с неопасными для жизни ранениями, которые они получили из-за неосторожного обращения с оружием, сообщила полиция.