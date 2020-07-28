Во Вьетнаме обнаружили новую мутацию коронавируса, Дананг изолирован

Власти страны с 28 июля отменили все авиарейсы в Дананг. Ограничения введены на 15 дней. Также ограничены въезд и выезд в город наземного транспорта и работа общественного транспорта в самом Дананге.

Вспышка вызвана новым типом коронавирусавируса, ранее не встречавшимся в стране. По данным вьетнамских медиков, новый штамм более агрессивный, чем ранее известные. Он быстрее размножается и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

В Минздраве страны считают, что этот вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за его мутации в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом. До этой вспышки в 97-миллионном Вьетнаме не было заражений внутри страны 99 дней

Подозреваемых в организации нелегального въезда в страну иностранных граждан задерживают. Их и иностранцев помещают в изоляцию и тестируют на коронавирус.

Власти начали эвакуацию 80 тыс. туристов из города. Тех, кто планировал приехать в Дананг в конце июля – начале августа, перенаправляют в другие курортные зоны.

Еще накануне вспышки в Дананге Вьетнам запретил импорт диких животных и товаров из них. Также запрещены рынки и онлайн-магазины, где продают диких животных и товары из них.

С начала пандемии коронавируса во Вьетнаме заболел 431 человек, выздоровели 365 человек. Смертей от COVID-19 в стране пока не было.