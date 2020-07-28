В Британии впервые обнаружили коронавирус у домашней кошки

Главный ветеринарный врач Великобритании подтвердил обнаружение коронавируса у домашней кошки, сообщает пресс-служба правительства страны.

Инфекция была подтверждена после испытаний в лаборатории Агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) в Вейбридже в среду 22 июля. Это первый подтвержденный случай заражения животного коронавирусом в Британии.

"Это первый случай, когда домашняя кошка получила положительный результат на COVID-19 в Великобритании, но не должна вызывать тревогу", – сказала Ивонн Дойл, медицинский директор Службы общественного здравоохранения Великобритании.

Отмечается, что пока нет никаких свидетельств того, что животное участвовало в передаче заболевания его владельцам, или что домашние животные могут передавать вирус людям.

По имеющимся данным, кошка заразилась от своих владельцев, у которых ранее был подтвержден положительный результат на COVID-19.

В британском ведомстве по охране здоровья отмечают, что инфицированные коронавирусом животные очень редкое явление и рекомендуют людям регулярно мыть руки, в том числе до и после контакта с животными.

До сих пор считается, что инфекция COVID-19 распространяется от человека к животному, а не наоборот.

Первый случай заражения коронавирусом животного был зафиксирован в Гонконге в феврале. Тогда заболела домашняя собака. В качестве меры предосторожности, правительство Гонконга объявило, что кошки, собаки и другие одомашненные млекопитающие, чьи владельцы имеют положительный результат теста коронавируса и помещены в карантин, будут собраны и доставлены в учреждение "специального содержания животных" для карантинного и ветеринарного надзора.