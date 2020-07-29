Билл Гейтс считает тестирование на коронавирус бессмысленным

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что большинство американских тестов на коронавирус – пустая трата времени, поскольку заставляют слишком долго ждать результата.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

"Самая простая вещь, которая относится к этому безумию, – то, что вы не должны возмещать кому-либо стоимость теста, чтобы получить результат более чем через 48 часов... Этот тест – пустая трата времени. И все эти цифры количества проведенных тестов, большинство – это просто пустая трата времени", – заявил он.

По мнению основателя Microsoft, результаты теста должны быть готовы как можно скорее, чтобы заразившийся коронавирусом мог не подвергать риску заражения других. По его словам, граждане с низким доходом, которые подвергаются наибольшему риску, не должны ждать результатов анализов больше 24 часов.

По данным компании Quest Diagnostics, время ожидания результатов тестов для приоритетных пациентов (медработники с симптомами заражения, госпитализированные больные и те, кому предстоит операция) составляет больше двух дней. Остальным приходится ждать больше недели из-за того, что лаборатории по всей стране перегружены, отмечает CNBC.

Ранее Билл Гейтс заявил, что видит сходство в поведении коронавируса и азиатского гриппа, который в 1957-м году перерос в пандемию, погубившую более 1 млн человек.