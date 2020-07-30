КНДР испытала противокорабельную крылатую ракету

КНДР провела в июле испытания противокорабельной крылатой ракеты в рамках своих регулярных летних учений. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на информацию южнокорейских военных.

Издание пишет, что ни южнокорейские военные, ни СМИ КНДР не объявили о запуске ракеты.

По информации южнокорейских военных чиновников, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км.

Тип ракеты неизвестен, однако, как утверждают официальные лица в Сеуле, она уже ранее проходила испытания.

"Мы рассматриваем это как часть регулярных морских учений КНДР. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией и поддерживаем высокий режим готовности", – сказал представитель объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея полковник Ким Чжун Рак.

Летние морские учения КНДР начались в начале июля и продолжаются до этого времени. Обычно они длятся до августа, проинформировали южнокорейские чиновники.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР навсегда обеспечила себе мирное существование и национальную безопасность благодаря собственному ядерному потенциалу.