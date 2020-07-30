Пелоси обязала конгрессменов носить маски в здании Капитолия
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась, чтобы все конгрессмены носили маски в здании Капитолия после того, как у одного из членов нижней палаты обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает CNN.
"Члены (Конгресса) и их помощники должны будут всегда носить маски, когда находятся в здании Палаты представителей", – сказала Пелоси.
В случае отсутствия маски, членам нижней палаты будет запрещен вход в здание. Пелоси подчеркнула, что как спикер, она имеет право давать распоряжение охране, чтобы нарушителей выводили.
"В случае отсутствия маски на лице, нарушителю будет предложено либо надеть ее, либо покинуть здание", – говорится в новой инструкции.
Конгрессменам будет разрешено снять маску, когда они будут брать слово для выступления или принимать пищу.
До этого, члены нижней палаты Конгресса были обязаны иметь с собой маску во время слушаний и на заседаниях комитетов. Сейчас такое правило распространилось на все время пребывания в здании Капитолия.
Как отмечает издание, члены Сената, в отличие от членов Палаты представителей, не устанавливали подобные правила.
Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ассигновании $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.