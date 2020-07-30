Пелоси обязала конгрессменов носить маски в здании Капитолия

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась, чтобы все конгрессмены носили маски в здании Капитолия после того, как у одного из членов нижней палаты обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает CNN.

"Члены (Конгресса) и их помощники должны будут всегда носить маски, когда находятся в здании Палаты представителей", – сказала Пелоси.

В случае отсутствия маски, членам нижней палаты будет запрещен вход в здание. Пелоси подчеркнула, что как спикер, она имеет право давать распоряжение охране, чтобы нарушителей выводили.

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"В случае отсутствия маски на лице, нарушителю будет предложено либо надеть ее, либо покинуть здание", – говорится в новой инструкции.

Конгрессменам будет разрешено снять маску, когда они будут брать слово для выступления или принимать пищу.

До этого, члены нижней палаты Конгресса были обязаны иметь с собой маску во время слушаний и на заседаниях комитетов. Сейчас такое правило распространилось на все время пребывания в здании Капитолия.

Как отмечает издание, члены Сената, в отличие от членов Палаты представителей, не устанавливали подобные правила.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ассигновании $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.