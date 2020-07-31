Украинский контрабандист попытался протаранить российских пограничников

На границе между Украиной и Россией с российской стороны в Ростовской области задержан контрабандист со стороны Украины, который пытался протаранить пограничников на машине.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает ТАСС.

"В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления", – сказано в сообщении.

Сказано, что при задержании мужчина не выполнил требования пограничников об остановке и попытался скрыться на территории России, "направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью".

Пограничникам пришлось применять оружие. Злоумышленник был задержан, получил ранение бедра. Уточняется, что ему оказана необходимая медицинская помощь.

Контрабандисты пытались перевезти свой товар через границу вне пункта пропуска, перебросили его в подошедшую с российской стороны автомашину УАЗ-452, не имеющую государственных регистрационных номеров. По предварительной оценке, общая стоимость задержанной контрабанды превышает 2,5 млн рублей.

Напомним, 16 июля на Закарпатье, на трассе "Киев-Чоп", пограничники задержали микроавтобус с нелегальными мигрантами, которые направлялись из Шри-Ланки и планировали незаконно попасть на территорию Европейского Союза.

В апреле закарпатские пограничники задержали 12 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу и попасть в Словакию.