В Австралии крупнейший штат объявил о бедствии из-за COVID-19

В Австралии второй по численности штат Виктория объявил о бедствии из-за COVID-19 и ввел комендантский час для столицы Мельбурн. Об этом сообщает Reuters.

Наиболее жесткие ограничения штат ввел после того, как в регионе началась вторая волна коронавируса. К этому времени, второй по величине город Австралии Мельбурн уже находился шестую неделю на карантине, пытаясь сократить число инфицированных.

Ранее в штате был зафиксировано рекордный рост случаев коронавируса за сутки – 671 инфицированный. Руководство штата говорит, что большое количество зараженных и случаев, когда передача вируса была не установлена, стали причиной новых ограничений. Они будут действовать в течение следующих шести недель.

"Нынешние правила позволяют избежать тысяч и тысяч случаев каждый день, а затем тысяч людей в больницах и гораздо больше трагедий, чем мы видели до этого. Но ограничения работают не слишком быстро", – говорит премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс.

Комендантский час в Мельбурне установлен с 20:00 до 05:00 и будет действовать ежедневно. Почти 5 млн жителям города будет разрешено покидать дома лишь на работу, а также для получения или оказания помощи.

Также в городе будет ограничено время, которое жители Мельбурна смогут проводить на свежем воздухе. Все школы перейдут на дистанционное обучение со среды, 5 августа.

Открытыми останутся супермаркеты, а рестораны уже работают лишь на вынос.