Трамп ввел чрезвычайное положение в Южной Каролине из-за приближающегося шторма

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Южная Каролина, в связи с приближением тропического шторма "Исаиас".

Об этом сообщает Голос Америки.

Тропический шторм движется на север вдоль восточного побережья США. Согласно прогнозу метеорологов, вечером в понедельник он достигнет границы между Северной и Южной Каролиной, принеся в регион проливные дожди и сильные ветры.

Введение чрезвычайного положения до прихода шторма позволит выделить федеральные средства на помощь городам и на координацию усилий по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщает, что скорость ветра внутри "Исаиаса" достигала 110 километров в час в ночь на понедельник. Предполагается, что "Исаиас" будет относиться к категории мощного тропического шторма, когда выйдет на берег.

Согласно прогнозу синоптиков, Северную и Южную Каролину, а также другие штаты региона в ближайшие несколько дней накроют осадки от 7 до 15 сантиметров.

Напомним, мощный шторм "Амфан" разрушил города в Индии и Бангладеш, забрав жизни 84 человек.