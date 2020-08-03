В Париже началась реставрация органа после пожара в Нотр-Дам-де-Пари

В Париже начались работы по очистке и реставрации большого органа в соборе Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал от пожара весной прошлого года.

Об этом сообщает радиостанция "Europe 1".

Орган будет полностью разобран и очищен, поскольку он промок был намочен водой во время тушения пожара и весь покрыт свинцовой пылью. Ожидается, что работы по реставрации закончатся в апреле 2024 года.

Орган был "голосом собора" с 1733 года. Он состоит примерно из восьми тысяч труб, разделенных на 115 регистров.

Напомним, в результате пожара 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность во время восстановительных работ.

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30 мая 2019 года сенат Франции принял решение о восстановлении собора Парижской Богоматери. В документе говорится, что сгоревший Нотр-Дам нужно реставрировать в том виде, какой достопримечательность имела до пожара. В частности, сенат решил, что в ходе реставрационных работ шпиль собора должен стать таким же, каким его в XIX веке изначально создал архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк. Все современные материалы, используемые для восстановления cобора, также должны быть согласованы.

В законопроекте говорится, что восстановительные работы должны закончиться к 2024 году, что соответствует планам президента Эммануэля Макрона восстановить достопримечательность за пять лет. Хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию может уйти от десяти до 15 лет.