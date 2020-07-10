Собор Нотр-Дам-де-Пари восстановят строго в прежнем виде, – Макрон

Макрон высказался в пользу восстановления собора Нотр-Дам (Парижской Богоматери) точно в таком же виде, в каком его застал пожар 15 апреля 2019 года. Он рассмотрел и одобрил проект, представленный командой главного архитектора, руководителя службы исторических памятников Филиппа Вильнева. Проект предусматривает и восстановление 96-метрового шпиля, которым в XIX веке увенчали собор. Отметим, что Макрон раньше предлагал заменить шпиль произведением современной архитектуры. Он передумал после консультаций и заключения Национальной комиссии Франции по архитектуре и наследию.

Согласно опросам общественного мнения, большинство французов также выступают за восстановление шпиля в прежнем виде.

Это решение положит конец дискуссиям о том, нужно ли собор при восстановлении осовременить. С такими предложениями выступали несколько архитекторов. Руководитель работ Жан-Луи Жоржелен всегда решительно высказывался в пользу аутентичного решения, к его мнению присоединилась и новый министр культуры Розелин Башло.

О готовности начать работы заявила компания Charpentiers Sans Frontieres. Она заверяет, что несущая конструкция кровли может быть восстановлена в течение восьми месяцев. Окончание реконструкции Нотр-Дам намечено на 2024 год, к летней Олимпиаде, которая должна пройти в Париже.

Напомним, во Франции принят закон о реставрации собора Нотр-Дам-де-Пари. Он регулирует механизм контроля за использованием пожертвований, сделанных физическими и юридическими лицами, для восстановления собора.

Спустя год с момента пожара для публики открыли площадь перед собором Парижской Богоматери.